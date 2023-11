Traficantes batem carro durante perseguição em área rural de Ivinhema

Carro saiu da pista / Divulgação

Três pessoas, sendo dois homens de 39 e 22 anos de idade e uma mulher de 24, foram presos por tráfico de drogas. O trio perdeu o controle e bateu o carro em uma área rural de Ivinhema.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores identificarem um possível grupo criminoso responsável pela distribuição de droga, do tipo crack, na região conhecida como "cracolândia". Na quinta-feira, 16, em continuidade às investigações, após a notícia de uma possível nova distribuição de drogas, os policiais civis identificaram o veículo em que o trio estaria.

Após longo acompanhamento, o condutor do veículo suspeito perdeu o controle da direção do automóvel, saindo da pista, momento em que foi possível realizar a abordagem dos envolvidos. Com eles foram apreendidas 472 gramas de crack. Os envolvidos confessaram que a droga seria entregue no município. Eles foram autuados em flagrante e conduzidos para a unidade policial.

"A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp (67) 99208-9491", disse a polícia.