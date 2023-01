Traficantes fogem por mata e abandonam R$ 4,2 milhões em drogas

O veículo e entorpecentes, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Amambai / Divulgação PMR

Uma perseguição policial terminou com a apreensão de mais de 1,6 tonelada de drogas, na noite deste domingo (15), em Amambai.

Os traficantes sumiram em meio a um matagal e não foram encontrados. Os suspeitos estavam em uma Fiat Toro com um pano preto encobrindo algo, quando cruzaram com uma viatura da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

Os militares, então, deram ordem de parada para o automóvel, que ignorou e iniciou fuga. Após vários quilômetros de perseguição, a dupla abandonou o veículo e fugiu a pé para uma mata fechada.

Dentro do carro foram encontrados 1.500 quilos de maconha, 105 quilos de skunk e 1,3 quilo de haxixe. Além do carregamento de drogas, foi constatado que a caminhonete possuía registro de furto e estava com placa falsa, sendo a placa verdadeira da cidade de Estiva Gerbi, interior de São Paulo.

O veículo e entorpecentes, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Amambai. Após pesagem, a droga foi avaliada em R$ 4.246.000,00.