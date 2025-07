Tragédia anunciada: três mortes em 2 carros dentro de rios sem proteção

Carro cai em vazante perto de ponte sem proteção para evitar acidentes / (Foto Jornal da Nova)

O domingo 13 de julho foi trágico em dois municípios do Estado de Mato Grosso do Sul com três mortes em dois acidentes de trânsito que remetem a uma reflexão: a instalação de proteção ribeirinha próximo a pontes e em pontos críticos de estradas que margem córregos e rios.

Em Nova Andradina, mãe e filha morreram e uma criança de seis anos foi salva, em decorrência da queda de um veículo modelo Gol numa vazante, próximo de uma ponte na rodovia MS-141, trecho entre os municípios de Nova Andradina e Angélica.

O acidente aconteceu volta de 12 horas e as vítimas foram identificadas como sendo Ediele Oviedo pereira (31) e Eliete Pereira Oviedo. Elas viajavam de Campo Grande, com destino a Ivinhema e os primeiros socorros foram feitos por populares, que conseguiram salvar uma criança de seis anos que estava dentro do veículo.

Populares tentaram abrir a porta do carro para salvar as pessoas, mas não lograram êxito

Também no domingo 13, porém, na madrugada, um Gol afundou no Rio Paraguai, em Porto Murtinho, diante de pessoas que conseguiram, em meio ao desespero, registrar as imagens do acidente. Populares se arriscaram e entraram no rio tentando abrir a porta do carro, mas tiveram que recuar diante do fato do veículo estar afundando.

Dentro do carro, estava um cearense, posteriormente, identificado como José Pereira, de 35 anos, que morreu afogado dentro do veículo. Informes sobre uma segunda vítima levaram o Corpo de Bombeiros a realizar operações de buscas para tentar o resgate do interior do rio. O carro já foi retirado.

Lei obriga a instalação de proteção

Não existe Lei Federal que obrigue a ponte ser construída já com guard rail ou qualquer outra forma de defesa metálica, de concreto ou até mesmo de madeira. A providência inexistente, pode ser considerada uma omissão dos 513 deputados federais e 81 senadores da República Federativa do Brasil, com falta de atenção a tantas mortes que acontecem perto de pontes ou mesmo em pontos críticas das estradas que margeiam córregos, riachos, ribeirão ou rios.

O resultado de breve levantamento na internet resulta, na informação de que, na falta de uma lei federal tornando obrigatória esta construção já na concepção do projeto, as leis poderiam ter origem em projetos oriundos da atuação parlamentar de deputados estaduais e de vereadores, nas câmaras municipais.