Trancista de Aquidauana denuncia furto de mostruário de semijoias avaliado em R$ 10 mil

PCMS
Uma trancista moradora do bairro Nova Aquidauana denunciou o furto de um mostruário contendo diversas semijoias, avaliado em aproximadamente R$ 10 mil.
O caso, que gerou revolta, ganhou repercussão nas redes sociais após a vítima publicar um apelo pedindo ajuda para recuperar o material.
Conforme a jovem, o crime teria ocorrido entre segunda-feira (11) e a noite de quarta-feira, (13), dentro de sua residência.
Não foram encontrados sinais de arrombamento, o que levanta a possibilidade de que o autor possa ser alguém conhecido da família.
O mostruário estava guardado sobre o guarda-roupa no quarto da vítima. Ao organizar as roupas, ela percebeu o desaparecimento das peças, que incluem joias de prata e outras banhadas a ouro.
A trancista contou que adquiriu o material para revender e complementar a renda familiar. “Investi com muito esforço para tentar crescer. Se alguém souber de alguém vendendo semijoias, por favor, chame a polícia”, disse no vídeo divulgado nas redes sociais.
A vítima solicita que qualquer informação que ajude na localização das semijoias seja repassada à Polícia Civil de Aquidauana, que apura o caso.
