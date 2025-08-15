Trancista de Aquidauana denuncia furto de mostruário de semijoias avaliado em R$ 10 mil

PCMS

O caso, que gerou revolta, ganhou repercussão nas redes sociais após a vítima publicar um apelo pedindo ajuda para recuperar o material.

Uma trancista moradora do bairro Nova Aquidauana denunciou o furto de um mostruário contendo diversas semijoias, avaliado em aproximadamente R$ 10 mil.

Conforme a jovem, o crime teria ocorrido entre segunda-feira (11) e a noite de quarta-feira, (13), dentro de sua residência.

Não foram encontrados sinais de arrombamento, o que levanta a possibilidade de que o autor possa ser alguém conhecido da família.

O mostruário estava guardado sobre o guarda-roupa no quarto da vítima. Ao organizar as roupas, ela percebeu o desaparecimento das peças, que incluem joias de prata e outras banhadas a ouro.

A trancista contou que adquiriu o material para revender e complementar a renda familiar. “Investi com muito esforço para tentar crescer. Se alguém souber de alguém vendendo semijoias, por favor, chame a polícia”, disse no vídeo divulgado nas redes sociais.

A vítima solicita que qualquer informação que ajude na localização das semijoias seja repassada à Polícia Civil de Aquidauana, que apura o caso.

