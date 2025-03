Tratorista morreu durante limpeza de fazenda em Piraputanga

Estrada de Piraputanga / Ilustrativa

Na tarde de sexta-feira, 28, Heronides Ribeiro dos Santos, de 80 anos, morreu enquanto trabalhava em uma fazenda na região de Piraputanga, distrito de Aquidauana, na MS-450. O acidente ocorreu enquanto ele realizava serviços de limpeza no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, Heronides e um colega de trabalho haviam iniciado o serviço pela manhã. Por volta das 16h, o funcionário da fazenda foi até o local para abastecer o trator e retornar com os trabalhadores. No entanto, ao chegar, ele encontrou Heronides já sem vida e o colega em estado de choque. Segundo o trabalhador, o trator teria tombado e prensado a vítima, o que impossibilitou qualquer tentativa de socorro imediato.

Os funcionários da fazenda acionaram os serviços de emergência, e a Polícia Civil foi chamada para investigar as causas do acidente. Perícias foram requisitadas no local, e um exame necroscópico será realizado para confirmar as circunstâncias do falecimento.

Uma equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais), com investigadores, peritos e o delegado Ronald Marcos Jacob, esteve no local para coletar informações e realizar a investigação do caso.

