Travestis são presas após tentar atear fogo em garota de programa na Capital

Caso foi registrado na Cepol / Henrique Arakaki, Jornal MIdiamax

Duas travestis foram presas após atear fogo em uma garota de programa, de 31 anos. A prisão foi feita pela equipe da DEPAC/CEPOL e DHPP na Vila Carvalho, em Campo Grande, no último domingo (19). A vítima segue internada no hospital Santa Casa, em estado gravíssimo, com 90% do corpo queimado.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu após uma discussão pretérita entre as envolvidas e a vítima, ocorrida em uma boate frequentada por garotas de programa e transexuais na cidade.

Segundo consta no boletim de Ocorrência, todas são transexuais e trabalham realizando programas e nesta boate tiveram uma discussão na madrugada, decorrente desses programas realizados, o que acarretou a expulsão das autoras do local em virtude da confusão criada.

Irritada com a discussão, as duas foram a um posto de combustível e compraram gasolina, em seguida, foram até a casa da vítima. Lá chegando, chamou por ela e, quando a vítima chegou no portão, despejou toda a gasolina próximo a seu corpo, ateando fogo em seguida, atentando criminosamente contra sua vida.

As autoras foram presas na madrugada desta segunda-feira (20) após familiares e amigos da vítima, aflitos e pedindo justiça, comparecerem na DEPAC/CEPOL, durante a madrugada – por volta da 1h – e informarem à delegada plantonista o paradeiro das autoras. Elas foram encontradas por uma equipe composta pela delegada e investigador, com o auxílio de investigadores da DHPP, que efetuaram as prisões em uma pensão para transexuais no bairro Amambaí.

As conduzidas foram autuadas pelo crime de Homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de fogo, na forma tentada (artigo 121, § 2º, II e III, c/c artigo 14, II, todos do CP) e estão na Unidade Policial aguardando a audiência de Custódia.