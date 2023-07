Treinamento contra o "novo cangaço" interdita o centro de Aquidauana

Ronald Regis/ O Pantaneiro

A cena é, infelizmente, o retrato da realidade já vivida em muitas cidades sul-mato-grossenses. Reféns, homens armados e funcionários de bancos deitados no chão. Tudo feito sob a ingerência de grupos que passaram a ser batizados de o novo cangaço e representam terror para as cidades menores.

Na noite da última quarta-feira, dia 26, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) coordenou uma simulação que envolveu mais de 600 pessoas. O objetivo é preparar as forças policiais para uma situação real. Participaram da ação policiais do 7º BPM e todas as forças de segurança integradas: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal e Exército Brasileiro.

A simulação envolveu bombas, tiros, disparos e moradores feitos reféns como forma de aproximação da realidade. Cinco caminhões da prefeitura foram usados para fechar as estradas de acesso à cidade.

Simulação prevê tempo necessário para ação em assalto real

“O simulado de novo cangaço, cangaço noturno, uma ação criminosa que demora no mínimo 40 minutos, tempo esse que é suficiente para nosso plano de defesa ser colocado em ação. Então, enquanto a ação criminosa aqui é acionada, nosso plano de chamada envolve todas instituições de segurança e também colaboradores civis e empresas, e a gente cerca a cidade de Aquidauana e Anastácio, tanto na área urbana quanto na área rural. Então, mais ou menos um raio de 150 quilômetros é fechado aqui com vários pontos de bloqueio, barreiras e observadores da população”, disse o tenente-coronel Vinicius Souza, comandante do Bope.

Em complemento a fala de Souza, o tenente-coronel Guilherme Dantas, comandante do 7ºBPM, ressaltou a importância da ação. “A simulação foi muito boa, o apoio da população prestigiando foi bem real. E é isso, a gente vem se planejando para caso ocorra alguma coisa de maior vulto na cidade. É um plano extremo. O importante, eu volto a frisar, é a participação da sociedade”, pontuou.

O morador de Anastácio, Marco Antônio assistiu a simulação e gostou do que viu.