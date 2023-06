Três embarcações procuram por desaparecido no rio Paraguai

Buscas seguem pelo segundo dia / Divulgação

Na manhã deste domingo, 25, duas embarcações da Marinha do Brasil e uma do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá percorrem novamente o trecho em que Silvio Alessandro dos Santos Sampaio, de 43 anos, desapareceu no rio Paraguai, na madrugada de sábado, 24.

Os militares foram acionados no final da manhã de ontem e à tarde percorreram o trajeto realizado pela embarcação em que ele estava, mas não se sabe o local onde teria caído.

A falta de Silvio só foi percebida na região do Tagiloma, distante cerca de 5 km do Porto Geral de Corumbá.

Já na fase inicial das buscas, moradores ribeirinhos foram informados sobre o desaparecimento e orientados a acionar os bombeiros em caso de qualquer informação.