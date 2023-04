Três homens foram flagrados por tráfico de drogas em Corumbá

Droga foi apreendida / Divulgação/Polícia Militar

Três homens com idades de 21, 40 e 44 anos foram flagrados pela Polícia de Corumbá com drogas na madrugada dessa terça-feira, dia 4.

Segundo o Diário Corumbaense, eles foram levados para Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Em ronda pela área central, a guarnição da Força Tática da Polícia Militar verificou movimentação de pessoas em um "beco" conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes.

Conforme o portal, o lugar é de difícil acesso e os PMs foram até o local a pé. Eles viram os três indivíduos em frente a um imóvel abandonado. Quando perceberam a presença dos policiais, o de 40 anos tentou se livrar de dois potes.

Em um deles, havia 51 papelotes de pasta base e no outro, mais 60 "bolinhas' de cocaína. O suspeito de 21 anos, estava com um papelote de droga e o outro, 3 "paradinhas" de droga. Ambos disseram que compraram o entorpecente com o indivíduo que estava com os potes e ele foi preso por tráfico de drogas.

O de 44 anos, tinha mandado de prisão expedido pela Justiça e também foi detido. Os três foram levados para o Distrito Policial junto com a droga apreendida.