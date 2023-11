Três homens morrem em confronto com a PM

Polícia Militar atendeu ocorrência / Divulgação

Três homens morreram durante confronto com a Polícia Militar na noite de terça-feira (28), em Sidrolândia. O grupo tentou assaltar um motorista de caminhão guincho na região da Serra da Urca, conhecida como Bolicho Seco, no entroncamento da BR-060.

De acordo com o Campo Grande News, os suspeitos acionaram o guincho, simulando que precisavam do serviço no Vectra. Quando chegou ao local combinado, na região da Serra da Urca, na BR-060, o condutor desconfiou dos homens, mas já era tarde, foi rendido pelos ladrões. Um morador da região estranhou a movimentação dos homens próximo do veículo e acionou a PM. A equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) surpreendeu o trio ainda na rodovia com a vítima.

Um deles foi atingido a tiros ainda no local. Os outros dois comparsas fugiram para área de matagal e, segundo apurado pela reportagem, houve troca de tiros com a PM e eles morreram.

Segundo o portal Região News, guarnições da Força Tática da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar encaminharam os baleados para o Hospital Elmiria Silvério Barbosa, mas todos chegaram já sem vida.

Os três homens foram identificados como Alisson Carlos dos Santos Lima, 25 anos, o "Pocotó", Kennedy Roberto Bezerra Gonçalves, 28 anos, o "Palhaço", e Valdemir Francisco da Silva Barbosa, 24 anos, o "Bigode", com idades de 25 a 28 anos, informação que ainda não foi detalhada.

O condutor do caminhão guincho nada sofreu. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia como roubo qualificado, resistência, roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma tentada e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.