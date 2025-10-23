Três homens são presos com pistolas em Coxim após denúncia anônima

Duas armas e 22 munições foram apreendidas / PCMS

Três homens foram presos em Coxim na noite de quarta-feira (22) após a Polícia Civil receber denúncia anônima sobre negociação de armas de fogo em uma residência na Rua Taquari, Bairro Senhor Divino.

Durante monitoramento, os investigadores abordaram os suspeitos ao saírem do imóvel. Com um deles, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, uma da marca Taurus com número de série aparente e outra da marca Canik com numeração suprimida, além de 22 munições e um celular.

Os três homens foram encaminhados à delegacia local. A Polícia Civil informou que há indícios de que as armas seriam utilizadas na prática de crimes na cidade e região.

Denúncias à 1ª Delegacia de Coxim podem ser feitas pelos números (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com sigilo garantido.

