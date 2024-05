Três homens são presos por furto de objetos de carros e residências

Divulgação / CPA-3

Três homens de 20, 18 e 38 anos foram presos ontem (14) por furto de objetos de carros e residências, no bairro Marambaia, em Bonito.

Policiais militares de Bonito tomaram conhecimento de que horas antes indivíduos teriam subtraído alguns materiais do interior de veículos e de residência na região do Bairro Marambaia.



De posse das informações e características dos suspeitos, a guarnição policial iniciou diligências a procura dos possíveis autores e em busca dos materiais subtraídos. Que em certo momento durante as buscas, foi localizada uma construção abandonada no Bairro Bom viver onde é frequentada por usuários de entorpecentes e duas pessoas suspeitas foram identificadas e que tentaram empreender fuga por um dos acessos.



Logo em seguida, policiais constataram que um dos abordados (18 anos) estaria envolvido na prática de furtos na madrugada e estaria escondendo os objetos naquela construção a qual seria local para uso de entorpecentes. Sendo que o outro abordado de 20 anos costumeiramente faz uso daquele local para uso de drogas e estava na posse de uma bicicleta elétrica sem procedência.



Ato contínuo, policiais militares continuaram as diligências até que localizaram um terceiro indivíduo de 38 anos que foi visto também na construção abandonada e participava da empreitada criminosa juntamente com o rapaz de 18 anos, anteriormente abordado.



Com os abordados, foram localizados 01 (um) aparelho celular furtado em residência, cartões de banco subtraídos do interior de veículos, 01 (uma) bicicleta elétrica sem origem e materiais para uso de entorpecentes. Autores e materiais subtraídos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para serem apresentados a justiça.