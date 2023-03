Três homens são presos por tráfico de droga em cidade do MS

Droga que foi localizada em Nova Andradina / Polícia Cívil

Na tarde de ontem (5), a equipe de investigadores da Polícia Cvil de Nova Andradina, recebeu uma denúncia de que haveria uma negociação de droga no Bairro Portal do Parque, onde dois rapazes que viriam do Distrito de Nova Casa Verde, com a denúncia três pessoas foram presas e a policia conseguiu apreende cerca de 30kg de maconha.

Sendo assim, equipe se descolou ao local e realizou a abordagem, oportunidade em que foi encontrado uma parte da droga que seria uma “amostra”.

Em entrevista com os suspeitos, estes alegaram que o restante da droga estaria guardado numa residência no bairro do Argemiro Ortega.

Buscas foram realizadas do endereço e a equipe logrou êxito em localizar 35kg de maconha. Além disso, também foi apreendido o veículo que era utilizado no crime.

Os três foram conduzidos à unidade de polícia judiciária para os procedimentos cabíveis.