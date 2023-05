Três morrem em grave acidente na BR-060

Prisma totalmente destruído / Foto: BNC Notícias

Três pessoas, ainda não identificadas, morreram em um acidente entre um Prisma e Toro, na BR-060, em Paraíso das Águas. Uma ultrapassagem teria causado a colisão entre os veículos, na manhã deste sábado, 29.

Informações iniciais do site BNC Notícias apontam que o acidente aconteceu no sentido a Camapuã. Testemunhas relataram que o condutor do Prisma teria invadido a pista contrária para fazer uma ultrapassagem, quando houve a colisão na lateral da picape.

Com o impacto, a Prisma capotou e ficou totalmente destruído às margens da rodovia. O outro veículo sofreu danos em toda lataria.

Das quatro pessoas no Prisma, três ficaram presos às ferragens, não resistiram e morreram no local. Já o outro, cinco pessoas ficaram feridas. Dentre as vítimas estão crianças, levados para o hospital de Camapuã.

A Polícia Militar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Perícia, estavam no local. Os corpos das vítimas serão retirados das ferragens e levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Costa Rica.