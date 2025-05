Três mulheres são agredidas por homem no centro de Miranda

Marcos Santos/USP/ Reprodução

Na manhã de domingo, 18 de maio, por volta das 6h45, o 7º Batalhão de Polícia Militar registrou uma ocorrência de lesão corporal dolosa no centro do município de Miranda. Três mulheres, com idades entre 18 e 39 anos, relataram ter sido vítimas de agressão física por parte de um homem de 39 anos, em frente a um estabelecimento comercial.

As vítimas apresentavam sinais visíveis de violência, como arranhões, cortes e queixas de dores em diferentes partes do corpo. Quando a guarnição da PM chegou ao local, o suspeito já havia fugido. Diante dos fatos, as vítimas foram orientadas e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pelas medidas legais cabíveis.

As autoridades seguem apurando as circunstâncias do ocorrido, e o autor das agressões pode responder criminalmente pelos atos cometidos. A Polícia reforça a importância de denunciar casos de violência, especialmente contra mulheres, e coloca os canais de atendimento à disposição da população.

