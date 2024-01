Três pessoas morrem em acidente entre caminhonete e caminhão

Nova Notícias

Três pessoas que estavam em uma caminhonete Chevrolet S10 morreram após colisão com caminhão na rodovia federal BR-267, trecho entre o município de Nova Alvorada do Sul e o distrito de Casa Verde, ambos situados a 116 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (9). Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Segundo o jornal Nova Notícias, o caminhão teria invadido a pista em sentido contrário, onde estava a caminhonete, interceptando e comprimindo-a contra uma árvore à margem da pista.

Em razão da colisão, houve princípio de incêndio, que consumiu ambos os veículos.

As vítimas que morreram no acidente participariam de um curso em Nova Alvorada do Sul nesta quarta-feira (10).

Dois seriam residentes em Teodoro Sampaio (SP) e outro de Colorado (PR).

Equipe da SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil estiveram no local.

Devido o fogo na carreta, as chamas se espalharam pela vegetação no entorno, mas foram combatidas.

O motorista do caminhão, de 68 anos, conseguiu sair do veículo antes que fosse completamente consumido pelas chamas.

Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Nova Andradina, sem que fosse realizado bafômetro pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O condutor do veículo pesado narrou que perdeu o controle do caminhão em decorrência de trepidações na pista de rolamento.

Ainda segundo o jornal interiorano, ele disse em depoimento que as irregularidades na pista teriam "puxado a direção de forma abrupta".