Três são levados para delegacia em Ribas por "gato" na energia

Fraude na energia é crime / Divulgação/PCMS

Três pessoas foram levadas para a Delegacia de Ribas do Rio Pardo nesta quarta-feira, 24, por fraude na energia elétrica. A polícia encontrou "gato" em seis casas da cidade.

Após diligências do Setor de Investigações Gerais, com dados obtidos junto à concessionária de energia elétrica, foram constatadas divergências de informações sobre o consumo de energia em diversos pontos da cidade. Por isso, equipes policiais, peritos e técnicos da Energisa foram aos imóveis para vistoriar os padrões de energia elétrica.

No total, três pessoas foram conduzidas até a delegacia para prestar esclarecimentos, sendo liberadas em seguida, e uma pessoa foi autuada em flagrante delito pelo crime de furto mediante fraude.

"Destaca-se que o furto de energia elétrica pode causar acidentes fatais devido às ligações clandestinas, que podem provocar incêndios e explosões. As fraudes, mais conhecidas como 'gato', sobrecarregam a rede elétrica e podem piorar a qualidade do serviço prestado, deixando o sistema mais suscetível a interrupções e oscilações de energia", disse a polícia.

A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) estima que as fraudes no Brasil são gigantescas, representando mais de 31,5 mil gigawatts, o que poderia sustentar imóveis em grande parte do Estado do Mato Grosso do Sul.