Três são presos por tráfico de drogas em Terenos

Policiais apreenderam 13,62 kg de skunk, distribuídos em 26 peças / Divulgação

As Polícias Civil e Rodoviária Federal prenderam na segunda-feira, 18, três indivíduos em flagrante por tráfico de drogas. Come eles foram apreendidos 13 kg de skunk e dois veículos.

As prisões foram feitas por equipes da Delegacia de Terenos e Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), da Polícia Civil (PC) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo apurado, investigadores da Delegacia de Terenos receberam informações e compartilharam com o núcleo de inteligência da PRF, sobre um veículo do tipo guincho, que trazia em sua prancha uma caminhoneta GM/Chevrolet D-10, carregada com entorpecentes.

Fazia parte do comboio, um automóvel Hyundai/Tucson. O guincho foi visualizado trafegando pela BR-262 em Terenos, sentido Campo Grande-MS, foi seguido pelas equipes até o Bairro Nova Lima.

No local, em um galpão aparentemente abandonado, onde o carro foi estacionado, foi feita a abordagem policial. A Tucson estava sendo conduzida por um homem de 45 anos, acompanhando de outros dois, de 44 e 62 anos.

Com eles, os policiais apreenderam 13,62 kg de skunk, distribuídos em 26 peças, além da caminhonete D-10 e o Tucson. Os três indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL).