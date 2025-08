Três são presos por tráfico e resistência à prisão na rodovia MS-450

O caso está sob análise da autoridade policial e será encaminhado ao Ministério Público / Foto: Ilustrativa/Divulgação Polícia Civil

Três pessoas foram presas na noite de sexta-feira (1º) por envolvimento em crimes de ameaça, resistência à prisão, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em uma ação realizada na rodovia MS-450, zona rural de Aquidauana. A ocorrência foi registrada às 19h59 pela 1ª Delegacia de Polícia do município..

A ação teve início após denúncia de ameaça contra um homem de 49 anos. No local, os policiais identificaram um rapaz de 23 anos, que resistiu à abordagem e acabou preso. Em seguida, os agentes encontraram outro envolvido, este com 26 anos, e uma mulher de 21, que foram flagrados com entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico de drogas. Ambos foram presos em flagrante, e a mulher também foi autuada por associação para o tráfico.