Trio é morto em confronto de roubo de joalheria em Campo Grande

Armas apreendidas / Jornal Midiamax

Dois homens e uma mulher foram mortos em confronto com policiais do 1° Batalhão da Polícia Militar e Batalhão de Choque, na madrugada deste domingo, 2, durante o roubo de uma joalheria do Centro de Campo Grande. O trio manteve um idoso, de 70 anos, em cárcere durante assalto.

Segundo o Jornal Midiamax, policiais do 1°BPM faziam rondas na região central quando se notaram com um veículo suspeito, por volta das 0h, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua 15 de Novembro. Um motorista de aplicativo informou que escutou gritos e acionou a polícia.

Logo, policiais perceberam a porta da casa estava quebrada. O idoso correu ensanguentado ao ouvir a sirene da viatura. Ele informou que três pessoas estavam armadas.



Os policiais pediram reforços ao Batalhão de Choque da PM e entraram no local, que só tem apenas uma porta de entrada/saída. O trio então tentou fugir pelo telhado do estabelecimento, e dispararam contra os policiais. A equipe revidou e atingiu os três. Eles ainda não foram identificados.



Ainda conforme apurado, o trio invadiu o local que funciona uma joalheria para roubar diversos itens. O idoso teria se negado a abrir um cofre e então passou a ser agredido de diversas formas, inclusive foi jogado de uma escada.

Ele foi socorrido em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano, trauma na face e no braço. Ele está na ala vermelha da Santa Casa, conforme o jornal.

A Perícia foi acionada. Um parente do idoso esteve no local e apesar da gravidade, agradeceu os policiais pelo impedimento do roubo.