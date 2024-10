Trio é multado por prática ilegal de pesca em Aquidauana

Divulgação PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana realizou, nesta terça-feira, uma operação de monitoramento contra a pesca predatória no Rio Aquidauana, resultando na detenção de três pescadores por prática ilegal de pesca com rede de arrasto.

Os envolvidos são um adolescente de 17 anos, e dois homens, sendo um de 24 e outro de 50 anos.

Durante patrulhamento em frente à Ilha do Pescador, a equipe da PMA flagrou o grupo praticando pesca predatória com o auxílio de uma rede de arrasto.

De acordo com os agentes, o homem de 50 anos conduzia um barco com motor de popa e levava os dois outros pescadores rio acima, até a proximidade do Córrego Guanandi.

No local, os pescadores desciam do barco e lançavam a rede no rio, conduzindo a prática ilegal até o porto na Rua Duque de Caxias.

Ao avistarem a equipe da PMA, os três tentaram se desfazer da rede jogando-a no rio e empreenderam fuga.

No entanto, a PMA conseguiu acompanhá-los e abordá-los pouco depois.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao quartel da PMA de Aquidauana.

Eles foram autuados e a multa foi arbitrada em R$ 700,00, considerando o uso de petrecho proibido na pesca.

Além da autuação, a embarcação, o motor e a rede foram apreendidos e depositados sob a custódia da PMA.

Os três suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram apresentados para procedimentos legais.

Segundo a PMA, os detidos não apresentavam lesões corporais e foram entregues à autoridade policial sem mais incidentes.