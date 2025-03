Trio Ã© preso com drogas, muniÃ§Ãµes e arma de fogo na BR-262

Grande quantidade de droga apreendida / PRF

Na manhã de domingo, 23, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma grande quantidade de drogas e armamentos em Campo Grande. Durante uma fiscalização na BR-262, os agentes abordaram um caminhão e, ao notar o nervosismo do motorista e dois passageiros, todos de nacionalidade boliviana, levantaram suspeitas que levaram a uma busca mais detalhada.

Ao realizar a inspeção no veículo, os policiais encontraram um compartimento oculto no assoalho do reboque. Dentro, estavam 198 kg de cocaína, 156 kg de maconha e skunk, além de 1.280 munições de calibre 7.62mm e uma pistola calibre 9mm.

Os três ocupantes do caminhão, que não forneceram informações sobre a origem ou o destino da carga ilícita, foram detidos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Campo Grande para as providências cabíveis.