Trio é preso por desviar R$ 60 mil de instituição que atende pessoas com deficiência em MS

O crime foi classificado como furto qualificado mediante fraude eletrônica / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu nesta segunda-feira (5) três suspeitos de envolvimento no desvio de R$ 60 mil da Associação Juliano Varela, entidade filantrópica com sede em Campo Grande que presta atendimento a pessoas com Síndrome de Down, autismo, microcefalia e outras deficiências intelectuais. A operação, batizada de Juliano Varela, foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e contou com o apoio de unidades especializadas do Estado de São Paulo.

As prisões ocorreram nas cidades de Botucatu, São Paulo e Diadema. Os detidos têm 33, 45 e 49 anos. Segundo a polícia, eles integram uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias e crimes cibernéticos, com atuação conhecida há pelo menos duas décadas. Outros três suspeitos ainda estão sendo procurados.

De acordo com as investigações, o grupo conseguiu acessar ilegalmente a conta bancária da associação e transferiu cerca de R$ 60 mil que haviam sido repassados pelo Fundo Municipal de Saúde. O crime foi classificado como furto qualificado mediante fraude eletrônica.

Durante a operação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária. A ação foi realizada em conjunto com o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), o Grupo de Operações Especiais (GOE) de São Bernardo do Campo e a Divisão de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu.

Nas buscas, a polícia apreendeu diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks, computadores e cartões de memória — equipamentos compatíveis com os usados na prática das fraudes. O material passará por perícia técnica.

As investigações também revelaram que, apenas nos últimos cinco anos, o grupo movimentou mais de R$ 30 milhões em transações financeiras suspeitas. O núcleo de inteligência do GARRAS segue monitorando os demais envolvidos.

A Associação Juliano Varela lamentou o ocorrido e informou que colabora com as investigações. O recurso desviado seria utilizado para custear parte dos atendimentos realizados gratuitamente pela entidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!