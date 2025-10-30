Trio é preso por desvio e venda de materiais da Prefeitura de Corumbá

Itens recuperados pela polícia / PCMS

A 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá realizou, na manhã desta quinta-feira (30), uma ação que resultou na prisão em flagrante de três pessoas e na apreensão de 16 caixas de papel A4, avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Corumbá.

A operação foi conduzida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da unidade, após a identificação de que materiais de uso exclusivo do Poder Público estavam sendo ilegalmente comercializados em redes sociais e estabelecimentos comerciais da cidade.

Durante as diligências, os policiais constataram indícios de desvio de bens públicos e receptação qualificada, envolvendo particulares e um servidor público municipal. Os materiais foram localizados e imediatamente apreendidos, sendo restituídos ao Município após avaliação e perícia.

Os detidos foram autuados em flagrante por crimes previstos no Código Penal, e as investigações continuam para apurar a origem e a dimensão do esquema criminoso. A Polícia Civil informou que o sigilo das apurações será mantido para garantir a integridade das provas e o andamento das investigações.

