Trio é preso por falsificação de perfumes em Campo Grande

Produtos apreendidos / Divulgação

A Polícia Civil, através da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), efetuou a prisão na última segunda-feira de dois homens, de 20 e 21 anos, e uma mulher de 20 anos, em flagrante, por comercialização de perfumes falsificados.

A delegacia já possuía informações sobre um grupo proveniente do Nordeste que visitava frequentemente Campo Grande para vender esses produtos ilegais.

A delegacia também tinha conhecimento de que esse grupo já havia sido detido anteriormente na cidade de São Paulo e incentivou a população a colaborar com as autoridades, uma vez que costumavam realizar as vendas nas proximidades da rodoviária. Ao receber uma denúncia sobre a atividade suspeita de um trio próximo à rotatória da Coca Cola, os policiais iniciaram um monitoramento discreto, surpreendendo-os ao chegarem em um hotel na área.

Durante a abordagem, os indivíduos, que estavam com caixas de perfume, confessaram que estavam vendendo os produtos. Eles relataram que costumavam visitar lojas que já conheciam, comprando frascos vazios para preenchê-los com uma mistura de álcool 70%, essência e corante.

Foram apreendidos 385 frascos vazios, nove frascos de perfumes falsificados, além de álcool e essência. O trio foi autuado em flagrante por violar o Art. 273 (adulteração de cosméticos), cuja pena prevista varia de 10 a 15 anos de reclusão.