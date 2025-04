Trio é preso por furto de agrotóxicos em MS

Carga apreendida na operação / PCMS

Três homens foram presos na manhã desta quarta-feira, 16, em uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, a Operação Carga Proibida. A investigação teve foco no combate a furtos de insumos agrícolas em propriedades rurais de Mato Grosso do Sul.

A operação é fruto de investigações conduzidas pela SIG (Seção de Investigação Geral) e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), com apoio da Seção de Inteligência e de equipes do Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas.

Durante as apurações, foram identificados três homens suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em furtos qualificados, cometidos de forma recorrente em áreas rurais da região. Segundo a polícia, os criminosos utilizavam sempre o mesmo modo de operação.

Os suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar enquanto transportavam uma carga de agrotóxicos furtada de uma empresa local.

Com base no material reunido durante as investigações, a Polícia Civil solicitou à Justiça quatro mandados de busca e apreensão, que foram autorizados pela Vara do Juiz das Garantias de Três Lagoas, com parecer favorável do Ministério Público.

Os mandados foram cumpridos em imóveis residenciais e comerciais ligados aos suspeitos. Nas diligências, foram apreendidos celulares e um veículo que teria sido usado para transportar os produtos furtados, de acordo com testemunhas e levantamentos policiais.

A investigação agora segue com a análise do conteúdo dos celulares apreendidos e busca esclarecer se há envolvimento de funcionários das empresas ou propriedades rurais afetadas.

