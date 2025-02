Trio é preso por tráfico de drogas e homicídio em Corumbá

Prisão e busca e apreensão / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (10), a Polícia Civil deflagrou a Operação Fim da Linha, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão relacionados a um homicídio ocorrido em Corumbá, no dia 5 de fevereiro, no bairro Cristo Redentor. A operação foi o resultado de uma intensa investigação e trabalho de inteligência, que também desarticulou um ponto de tráfico de drogas na região.

Desde o crime, as equipes policiais realizaram diligências e levantamentos para identificar os suspeitos. Durante a investigação, foi constatado que o local do homicídio também funcionava como um ponto de venda de entorpecentes. A operação ocorreu de forma simultânea em três endereços estratégicos, com foco na prisão dos envolvidos e no combate ao tráfico de drogas no bairro.

Na primeira residência, os agentes encontraram várias pessoas reunidas na área externa, algumas fazendo uso de substâncias entorpecentes. Foram apreendidas porções de cocaína, um celular com vestígios da droga e anotações relacionadas ao tráfico.

O principal alvo da operação foi localizado na segunda residência, onde o autor do homicídio, um homem de 37 anos, tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi rapidamente preso. Também foram detidos no local uma mulher de 26 anos e um homem de 24 anos, ambos por tráfico de drogas e associação criminosa.

O terceiro ponto da operação foi um estabelecimento comercial, que funcionava como ponto de venda de drogas. No local, os policiais flagraram diversos usuários consumindo cocaína e apreenderam 74 trouxinhas de cocaína, pesando aproximadamente 19 gramas, além de dinheiro em espécie. Dois homens, de 41 e 38 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, após confessarem a comercialização dos entorpecentes.

Balanço da operação

A Operação Fim da Linha resultou na prisão de cinco pessoas, incluindo quatro homens e uma mulher. Foram apreendidos sete celulares, 78 porções de cocaína e uma quantia em dinheiro.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à criminalidade e destaca a importância de operações como essa para desmantelar redes criminosas e garantir a segurança da população de Corumbá.