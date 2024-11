Trio que atirou contra adolescentes é preso em Chapadão do Sul

Crime na conveniência da região / Polícia Civil



Três homens foram presos, do sábado, 16, por envolvimento na tentativa de assassinato contra duas jovens em uma conveniência de Chapadão do Sul. As vítimas estão internadas em estado grave na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil, a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), foi apreendida caminhonete Toyota Hilux utilizada no crime e a arma de fogo.

Os investigadores localizaram o adolescente em uma residência na Rua Itaúna do Sul, enquanto as outras prisões ocorreram durante as diligências subsequentes. Entre os presos estão o motorista do veículo e um terceiro suspeito que estava em posse da arma.

A investigação teve início na quinta-feira, 14, quando a DENAR recebeu informações de inteligência sobre um possível ataque planejado por criminosos. O crime seria motivado por disputas entre as facções e estava previsto para ocorrer no feriado prolongado.

Uma equipe foi imediatamente enviada ao município para monitorar os endereços de integrantes das facções. Na noite do dia 15, um tiroteio foi registrado na conveniência, na Avenida E. Duas vítimas, ambas adolescentes, foram socorridas em estado grave. Uma delas, antes de ser entubada, identificou o adolescente como o autor dos disparos.

Presos

Imagens de câmeras de segurança mostraram a caminhonete Toyota Hilux circulando próximo ao local do crime momentos antes do ocorrido, prática já associada a outros homicídios na região.

Com base nos indícios, a equipe intensificou as buscas, localizando o adolescente na manhã do dia 16. Ele foi encontrado vestindo as mesmas roupas vistas nas gravações. Durante o interrogatório, o infrator confirmou a motivação relacionada à guerra entre facções.

As prisões dos outros dos envolvidos ocorreram em sequência, após o cruzamento de informações e análise do material apreendido. Os indivíduos confessaram participação no crime diante das evidências apresentadas pela polícia.

As vítimas permanecem hospitalizadas na Santa Casa de Campo Grande, enquanto os detidos aguardam os desdobramentos judiciais. De acordo com o delegado Felipe Potter, a rápida atuação das equipes no esclarecimento do caso, impediu que a violência se intensificasse na cidade.