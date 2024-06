Trio que invadiu e furtou R$ 2 mil em comércio em Anastácio é indiciado

Delegacia de Anastácio / Divulgação

A Polícia Civil de Anastácio identificou e localizou o trio responsável por arrombar e furtar um estabelecimento comercial no centro da cidade. Segundo a Delegacia local, através da Seção de Investigações Gerais, investigadores e escrivães conseguiram recuperar diversas peças de roupas, tênis e celulares adquiridos com parte dos R$ 2 mil furtados.

O crime ocorreu por meio de arrombamento no prédio de um comércio histórico situado na Travessa Ragalzi. As investigações revelaram que os três indivíduos, com idades de 20, 26 e 27 anos e residentes na Aldeinha de Anastácio, haviam trabalhado anteriormente na empresa, onde descarregaram mercadorias e conheceram a disposição do local, planejando a ação criminosa pelos fundos do prédio.

Os acusados foram indiciados pelo crime de Furto Qualificado com Destruição ou Rompimento de Obstáculo.

Os suspeitos admitiram ter gastado o restante do dinheiro com bebidas alcoólicas e cigarros.