Triste realidade: a cada 6 horas uma pessoa é estuprada em Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, em 85% dos casos as vítimas são do gênero feminino / Reprodução

Mato Grosso do Sul registra um caso de estupro a cada seis horas só nos 5 primeiros dias de janeiro de 2023. De acordo com dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em menos de uma semana, o Estado já soma 20 casos neste ano.

Apesar do Estado registrar 20 estupros só nos primeiros cinco dias de 2023, de acordo com Sejusp, 2022 registrou o menor número de casos dos últimos cinco anos. A soma do crime ainda é considerada alta, já que de janeiro a dezembro foram 1.842 casos. No ano de 2018, Mato Grosso do Sul teve 2.198 estupros, sendo 761 em Campo Grande. No ano seguinte, em 2019, foram 2.183 em todo Estado e 728 na Capital. O ano da pandemia, 2020, apresentou queda nos números, sendo registrados 1.934 casos em MS. Deles, 600 aconteceram em Campo Grande. Em 2021, foram 1.960 estupros, sendo 564 na Capital. Ainda segundo a secretaria, os gráficos mostram que janeiro é sempre o mês em que mais são registrados casos de estupro no Estado. Apesar dos números continuarem altos, 2022 registrou queda na época em comparação aos últimos 9 anos. Em Mato Grosso do Sul, em 85% dos casos as vítimas são do gênero feminino. O número é ainda pior quando o crime é detalhado por faixa etária. Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos são os principais alvos dos estupradores.