Troca de Comando do 6° Batalhão de Polícia Militar acontece em Corumbá

Tenente-coronel PM Carlos Magno assume comando / Foto: Divulgação

Aconteceu na sexta-feira, 12, a solenidade da passagem de comando do 6º Batalhão PM em Corumbá, unidade operacional pertencente ao Grande Comando de Policiamento de Área 3. O evento foi presidido pelo Comandante do CPA-3, Coronel PM Marcos do Nascimento Silva, responsável pela gestão operacional e administrativa das organizações policiais localizadas na região Oeste de MS.

A cerimônia contou com a presença do Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, além de dezenas de autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário que, ao lado dos amigos e familiares dos Comandantes substituído e substituto, participaram do evento marcante na manhã desta sexta-feira.

Assim, o 6° Batalhão de Polícia Militar em Corumbá e região ficou sob a responsabilidade do Tenente-coronel PM Carlos Magno da Silva, que a partir de então terá a atribuição de gerir o policiamento preventivo e ostensivo na área de atuação que tem, além da 'cidade branca', o município de Ladário. Já a Tenente-coronel PM Letícia Raquel Lopes Ramos, que no ato solene passou o Comando para o amigo, assumirá novas funções junto à Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMS.

Em seu discurso, o Comandante-Geral da PMMS teceu elogios e agradecimentos à Tenente-coronel Letícia por conta dos significativos avanços alcançados enquanto esteve à frente do Comando da Unidade, e ao novo Comandante, Tenente-coronel Carlos Magno, desejou sucesso na nova jornada a frente da querida cidade histórica de MS.

O Comandante do CPA-3 parabenizou a Comandante substituída pelo apoio e trabalhos desenvolvidos durante sua gestão, e ao novo Comandante, desejou sucesso na missão recebida, na certeza de que os próximos anos serão alicerçados num Sistema de Segurança Pública forte, com atividades de policiamento preventivo, ostensivo e humanitário, bem como laços de aproximação com os poderes locais constituídos e com a comunidade.