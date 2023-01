Turistas chegam para buscar barcos em pesqueiro e encontram onça fazendo a 'segurança' em MS

Redes sociais

Pescadores de Mato Grosso do Sul e turistas que passeavam pela região do Passo do Lontra, em Corumbá, foram surpreendidos por uma onça-pintada esta semana.

Conforme informações do site Midiamax, o animal foi flagrado no meio dos barcos, tranquilo, fazendo a "segurança" dos veículos. De acordo com a página Pescadores MS, o flagra aconteceu no Pesqueiro Nova Era, em Corumbá.

"Pessoal que não tiver aonde deixar o barco em segurança, esse lugar lá no Passo do Lontra é ideal. A parte ruim é na hora de pegar ele pra pescar. Mas que está em segurança, está", brincou a página que compartilha registros feitos por pescadores.

Assim que percebeu a movimentação dos turistas e pescadores, a onça-pintada saiu do local, pois ficou incomodada com a presença humana.

Além dos barcos que a onça estava "protegendo" terem o nome da cidade de "Corumbá-MS", gravados, um guia local e fotógrafo da natureza confirmou ao site que as imagens foram registradas em Mato Grosso do Sul.

"Esse vídeo foi feito no Passo do Lontra mesmo, no Rancho Nova Era. Quem fez essa filmagem foi turista. Passaram e fizeram o vídeo dela, mas foi lá no Passo do Lontra mesmo", garantiu Wesley Costa, que ano passado foi atacado por uma sucuri na mesma região.