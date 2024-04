Ultrapassagem incorreta motivou morte de motociclista no Indubrasil

Henrique Kawamani, Campo Grande News

Foi identificado como Luiz Bartolo Louveira, 56 anos, o motociclista que morreu após tentar ultrapassar carreta e bater de frente com caminhão caçamba, na BR-262. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (25), no Núcleo Industrial Indubrasil, a 13 quilômetros de Terenos. Com a colisão, a vítima perdeu um dos pés e até o momento, o membro não foi encontrado.

Segundo o Campo Grande News, o delegado de Terenos, Antenor Batista da Silva Júnior, responsável por atender a ocorrência, disse que, conforme relatado pela perícia, o acidente ocorreu devido a imprudência de Luiz. “O caminhão basculante seguia sentido Terenos e a carreta vinha para Campo Grande. O motociclista infelizmente foi ultrapassar a carreta e bateu de frente com o caminhão. Provavelmente com o impacto, estourou o pneu dianteiro, fazendo com que ele (caminhoneiro) batesse de frente com a carreta que vinha sentido contrário”, revelou.

Conforme apurado pela reportagem, Luiz também era caminhoneiro e morava no município de Terenos.

Acidente - Com o impacto da batida, as cabines dos veículos ficaram completamente destruídas, assim como a moto da vítima. Parte do caminhão e da carreta ficou parada no acostamento da rodovia.