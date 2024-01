Um dia após aniversário, motociclista morre ao bater moto em meio-fio

Ligado na Notícia

Ryan Rocha do Nascimento, de 21 anos, morreu na manhã deste sábado (20), após perder o controle da direção da moto que pilotava, bater o pneu no meio-fio e atingir um toco de árvore.

O acidente aconteceu na região do Jardim Ouro Verde, em Dourados, um dia depois do aniversário dele.

Conforme o Campo Grande News, o acidente aconteceu por volta das 4h30. A Polícia Militar foi até o local e encontrou a vítima caída de barriga para cima já sem vida ao lado da motocicleta Honda Fan preta. Polícia Civil e Perícia foram acionadas.

As causas do acidente ainda serão apuradas, mas as informações iniciais são de que o jovem completou 21 anos na noite de sexta e deveria estar voltando para casa após as comemorações.

Ele seguia pela Avenida Weimar Gonçalves Torres, sentido Centro, quando acabou perdendo o controle da direção.

Ryan bateu o pneu da motocicleta no meio-fio e atingiu um toco de árvore na calçada, que chegou a ser arrancado com o impacto.

O motociclista ainda andou por alguns metros na calçada e caiu já morto.