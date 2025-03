Arma foi apreendida / Divulgação/PMA

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), por meio da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), lançou, na quarta-feira, 26, em parceria com o Instituto Sou da Paz, curso de registro e rastreio de armas de fogo. A capacitação, na modalidade à distância, é direcionada a profissionais que compõem o Susp (Sistema Único de Segurança Pública). As matrículas estão abertas na Rede EaD Senasp.

O secretário Nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, ressaltou a importância do controle e da rastreabilidade das armas de fogo. Segundo ele, um dos principais desafios enfrentados pelo país é a circulação de armamentos sem registro, o que facilita desvios e contrabando.

Sarrubbo reforçou também a relevância do diálogo entre forças policiais na construção de políticas públicas eficazes. “Capacitações como essa permitem que os profissionais que estão na linha de frente contribuam com informações fundamentais para o aperfeiçoamento das estratégias de segurança”, disse.

A diretora de Ensino e Pesquisa da Senasp, Michele dos Ramos, por sua vez, destacou que o marco legal sobre armas de fogo no Brasil é resultado de um esforço conjunto de diversos setores da sociedade, com a participação do Governo Federal, dos governos estaduais e de especialistas na área.

Segundo ela, a agenda de controle de armas vai além das questões técnicas e envolve a aplicação de políticas públicas alinhadas à realidade dos profissionais que atuam diariamente na segurança pública. “Precisamos compreender as práticas adotadas nos estados, organizar dados e avançar no enfrentamento desse desafio, que impacta tanto a segurança pública quanto a democracia”, ressaltou.

A expectativa é de que o curso contribua para fortalecer a agenda de controle de armas na América do Sul e para ampliar o conhecimento e a cooperação entre os países da região.