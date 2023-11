Usuário de drogas é agredido com pedaço de madeira em Campo Grande

Wesley Ortiz/ Topmidia

Um usuário de drogas de 35 anos foi agredido por três homens na tarde de quinta-feira (2), em Campo Grande. O caso ocorreu em uma das ruas do bairro Jardim Tijuca.

Segundo as informações do site Topmidianews, a Polícia Militar foi acionada após a vítima ser vista bastante machucada com várias lesões pelo corpo.

No local, o homem foi localizado pela equipe policial e relatou estava andando pela rua, quando três homens que ele não conhece começaram a agredi-lo com pedaços de madeira. Ele não sabe dizer o motivo do espancamento. Em seguida, os autores fugiram do local.

Por conta das agressões, a vítima caiu em frente uma residência e foi socorrido pela dona da casa que também é usuária de drogas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento médico na Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).