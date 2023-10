Usuário de drogas mata morador a pauladas em Campo Grande

Corpo na varanda da casa / Reprodução/Campo Grande News

José Rodrigues, de 56 anos, foi assassinado a pauladas na cabeça na madrugada deste domingo, 22. O irmão encontrou o corpo na varanda da casa localizada na Rua Reverendo Martin Luther King, no Jardim Campo Alto, em Campo Grande. Ele teria sido morto por um usuário de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, o irmão da vítima disse que um usuário de drogas conhecido como "Jorgão" seria o suspeito das agressões. José tinha marcas de espancamento na cabeça.

Uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) identificou o endereço do pai do suspeito, mas ele não foi encontrado no local.