Vaca é abatida e carneada em propriedade no Rio Aquidauana

Na manhã de ontem, 10 de novembro de 2024, um produtor rural compareceu à delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência envolvendo abate e furto de parte de um

O homem de 49 anos relatou que uma de suas vacas leiteiras foi abatida por autores ainda não identificados, com parte do animal sendo carneada em uma via vicinal próxima à propriedade, localizada na margem esquerda do Rio Aquidauana, próximo ao distrito de Piraputanga,

O caso chama a atenção para a segurança em áreas rurais, onde o abate e furto de gado têm sido recorrentes em algumas regiões.

A Polícia Civil investiga o ocorrido, mas, até o momento, não há suspeitos. O proprietário solicitou medidas que possam garantir mais segurança na área e evitar novos prejuízos para a produção de leite.