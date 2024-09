Valorização do efetivo é destaque no aniversário da Polícia Militar de MS

Divulgação

Na comemoração do aniversário da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel destacou que a prioridade é valorizar e dar boas condições de trabalhos ao efetivo, com investimentos em estrutura, equipamentos e no serviço de inteligência. Este cenário torna o Estado um dos mais seguros do Brasil.

“Dia de celebração. São 189 anos da Polícia Militar. Nos dá muito orgulho participar de parte desta história. A valorização de cada policial militar do nosso Estado é uma missão permanente e vamos avançar cada vez mais. Aprendi que segurança pública se faz com inteligência, investimento e integração”, afirmou o governador.

Riedel destacou a importância da segurança pública para o desenvolvimento do Estado. “Estamos em uma trajetória de crescimento e desenvolvimento, isto ocorre porque o empresariado tem confiança na segurança pública, em um ambiente tranquilo para se investir. Nosso melhor investimento na está no efetivo, nas pessoas que fazem parte desta instituição”, completou.

Solenidade ocorreu no Quartel do Comando Geral da PM

A solenidade alusiva aos 189 anos da Polícia Militar ocorreu no Quartel do Comando Geral da PMMS, em Campo Grande. Durante o evento teve a entrega das medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito Policial-Militar, com homenagem a 113 personalidades.

Solenidade teve apresentações da PM

O comandante-geral da Polícia Militar, Renato dos Anjos Garnes, citou que a PM está preparada para enfrentar os desafios da modernidade, com investimentos e capacitação dos policiais.

“Com olhos no futuro, a instituição profissionaliza sua gestão a cada dia, através de parcerias com os órgãos de ensino e de pesquisa, para contribuir na formação de oficiais e praças. Nos deparamos com desafios complexos, entre eles o combate ao narcotráfico, crimes contra vulneráveis e a violência doméstica, mas seguimos empenhados em preservar a segurança e manter a ordem pública”.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, enalteceu os bons resultados (forças de segurança) mostram o compromisso do Estado com a população. “A segurança pública do Estado se tornou modelo nacional. Que traz frutos e resultados muito além das nossas divisas e fronteiras. Temos que agradecer aos nossos efetivos e todos que têm nos ajudado nesta missão. Do Governo do Estado tivemos nos últimos nove anos quase R$ 3 bilhões de investimento na segurança pública”.

Medalhas

Na solenidade de aniversário da instituição, 113 pessoas foram homenageadas com as medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito Policial-Militar, entre elas a primeira-dama Mônica Riedel e delegado-geral da Polícia Civil do MS, Lupércio Degerone Lúcio e o general de Exército, Luiz Fernando Estorilho Baganha. Eles foram escolhidos por terem contribuído com a Polícia Militar do Estado.