Veículo é destruído por incêndio em Ladário

Carro pegou fogo na estrada de acesso à Baía Negra
Corpo de Bombeiros
Na tarde de sábado (21), por volta das 15h, uma guarnição de prontidão foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na estrada de acesso à Área de Proteção Ambiental Baía Negra (Codrasa), na zona rural de Ladário.
Ao chegar ao local, a equipe constatou que o automóvel já estava completamente tomado pelas chamas. Imediatamente, os militares iniciaram o combate ao fogo, que consumiu todo o veículo. Para a extinção total do incêndio e realização do rescaldo — procedimento que evita a reignição — foram utilizados aproximadamente 600 litros de água, garantindo a segurança da área.
Apesar da gravidade da situação, não houve registro de feridos. O condutor relatou que trafegava pela estrada quando percebeu um forte cheiro de queimado vindo do motor. Ao parar para verificar o que estava acontecendo, as chamas começaram e rapidamente se espalharam pelo carro.
Após o controle do incêndio e a adoção de todas as medidas de segurança necessárias, o local foi deixado em condições seguras. As causas exatas do incêndio não foram oficialmente divulgadas, mas a suspeita inicial é de que tenha ocorrido uma falha mecânica.
