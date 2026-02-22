Acessibilidade

22 de Fevereiro de 2026 • 22:55

Perigo

Veículo é destruído por incêndio em Ladário

Carro pegou fogo na estrada de acesso à Baía Negra

Redação

Publicado em 22/02/2026 às 17:05

Atualizado em 22/02/2026 às 21:28

Corpo de Bombeiros

Na tarde de sábado (21), por volta das 15h, uma guarnição de prontidão foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na estrada de acesso à Área de Proteção Ambiental Baía Negra (Codrasa), na zona rural de Ladário.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que o automóvel já estava completamente tomado pelas chamas. Imediatamente, os militares iniciaram o combate ao fogo, que consumiu todo o veículo. Para a extinção total do incêndio e realização do rescaldo — procedimento que evita a reignição — foram utilizados aproximadamente 600 litros de água, garantindo a segurança da área.

Apesar da gravidade da situação, não houve registro de feridos. O condutor relatou que trafegava pela estrada quando percebeu um forte cheiro de queimado vindo do motor. Ao parar para verificar o que estava acontecendo, as chamas começaram e rapidamente se espalharam pelo carro.

Após o controle do incêndio e a adoção de todas as medidas de segurança necessárias, o local foi deixado em condições seguras. As causas exatas do incêndio não foram oficialmente divulgadas, mas a suspeita inicial é de que tenha ocorrido uma falha mecânica.

Tempo

Tempo quente deve marcar o sábado de Aquidauana e região

Muitos moradores relatam sensação térmica próxima dos 40°C nos últimos dias

Educação

Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro e inscrições começam nesta sexta

MEC concede até 12 mil bolsas mensais a estudantes selecionados

