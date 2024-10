Veículo envolvido em acidente que matou advogado é retirado do Rio Aquidauana

Veículo permaneceu no local por 11 dias / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Na manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros retirou do Rio Aquidauana uma caminhonete Blazer branca, que estava submersa há 11 dias após um trágico acidente que resultou na morte do advogado Elcilande Serafim de Souza, de 58 anos. O acidente ocorreu na noite de sábado, 21 de setembro, na Ponte Nova, que conecta Aquidauana e Anastácio.

De acordo com informações preliminares, a caminhonete de Elcilande colidiu com uma motocicleta por volta das 22 horas. Marcas de frenagem na pista indicam que o advogado pode ter tentado desviar do motociclista, perdendo o controle do veículo e rompendo a barreira de proteção da ponte antes de cair no rio. A Blazer ficou de rodas para cima, parcialmente submersa.