Veículo furtado é recuperado pela PRF durante fiscalização na BR-262

Picape tinha registro de furto em Sorocaba e era dirigida por homem que seguia com família
Carro recuperado pela equipe / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, neste sábado (22), um veículo com registro de furto durante ações de fiscalização na BR-262, em Água Clara.
Os agentes abordaram uma Fiat Strada e, durante a checagem dos elementos identificadores, constataram que a picape havia sido furtada em Sorocaba (SP) em outubro de 2025.
O motorista, que estava acompanhado de uma mulher e duas crianças, afirmou aos policiais que teria comprado o veículo em Corumbá e seguia viagem com destino ao interior paulista.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Água Clara, onde o caso será investigado
