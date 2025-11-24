Acessibilidade

24 de Novembro de 2025 • 20:25

Polícia

Veículo furtado é recuperado pela PRF durante fiscalização na BR-262

Picape tinha registro de furto em Sorocaba e era dirigida por homem que seguia com família

Redação

Publicado em 24/11/2025 às 15:24

Carro recuperado pela equipe / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, neste sábado (22), um veículo com registro de furto durante ações de fiscalização na BR-262, em Água Clara.

Os agentes abordaram uma Fiat Strada e, durante a checagem dos elementos identificadores, constataram que a picape havia sido furtada em Sorocaba (SP) em outubro de 2025.

O motorista, que estava acompanhado de uma mulher e duas crianças, afirmou aos policiais que teria comprado o veículo em Corumbá e seguia viagem com destino ao interior paulista.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Água Clara, onde o caso será investigado

Entre em nosso grupo