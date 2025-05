Veículo furtado em Ribas do Rio Pardo é recuperado na Bolívia

Um veículo furtado em Ribas do Rio Pardo foi recuperado nesta quarta-feira, 28 de maio, na cidade boliviana de Puerto Quijarro, graças à atuação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da Polícia Boliviana. A ação contou com apoio logístico do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Corumbá e articulação com a FELCC (Força Especial de Luta Contra o Crime) da Bolívia.

De acordo com a ocorrência registrada, o furto aconteceu durante a madrugada em um alojamento no município de Ribas do Rio Pardo. Segundo relato do comunicante, por volta das 22h30 de terça-feira, um indivíduo ainda não identificado teria entrado no imóvel, furtado a chave do automóvel e saído com o veículo sem ser notado pelos moradores. O desaparecimento só foi percebido na manhã seguinte, quando os ocupantes perceberam que a porta da sala estava trancada e o carro havia sumido do pátio.

Após apuração inicial, foi identificado que o veículo havia cruzado a fronteira e estava em território boliviano. O SIG de Corumbá foi acionado e entrou em contato com a Polícia Boliviana, que rapidamente iniciou as buscas. O automóvel foi localizado na cidade de Puerto Quijarro e recuperado pelas autoridades locais.

A Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo segue com as investigações para identificar o autor do furto. A cooperação entre as forças de segurança brasileira e boliviana foi fundamental para o sucesso da operação transnacional.

A Polícia Civil destaca a importância da integração entre os órgãos policiais na fronteira para o combate a crimes transfronteiriços e reforça que denúncias anônimas podem ser feitas por meio dos canais oficiais de atendimento.

