Veículo roubado é recuperado na BR-267 de Nova Alvorada do Sul

Carro recuperado durante a fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, no domingo, 22, uma picape Fiat Toro com registro de roubo, durante fiscalização na BR-267, em Nova Alvorada do Sul.

Os policiais abordaram o veículo e, ao questionarem o condutor sobre a viagem, ele informou que estaria transportando o carro de Aparecida (SP) para Ponta Porã (MS). Diante da resposta, a equipe realizou uma verificação detalhada da documentação e dos sinais identificadores do veículo.

Durante a checagem, os agentes constataram que a picape havia sido roubada em julho de 2022, na cidade de Limeira (SP). O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul para os procedimentos legais.

A PRF segue atuando no combate a crimes nas rodovias federais, com foco na recuperação de veículos furtados ou roubados e na segurança viária.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!