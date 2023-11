Veículo roubado em Campo Grande é recuperado pelo DOF com quase 900 quilos de drogas

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (02), na MS-164, mais de 850 quilos de drogas e recuperou um veículo Fiat Strada roubado em Campo Grande. Na ação um homem de 23 anos foi preso em flagrante.

Os agentes faziam bloqueio na rodovia, próximo ao Trevo do Copo Sujo, quando deram ordem de parada a dois veículos que seguiam em alta velocidade. O condutor do primeiro carro, um Fiat Palio, furou o bloqueio policial, mas foi alcançado logo em seguida.

Já o motorista do segundo automóvel, a Fiat Strada, retornou na pista em direção ao Paraguai. Durante acompanhamento o condutor abandou o veículo e fugiu em meio a uma mata. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Na picape, os policiais encontraram 845 quilos de maconha e seis quilos de skunk, além de um rádio de comunicação.

No Fiat Palio, conduzido pelo homem de 23 anos que realizava a função de batedor, foi encontrado no painel do veículo um aparelho de rádio comunicador, que o autor usava para se comunicar com o motorista da Fiat Strada.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,9 milhão, foi encaminho à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.