Vendedor é fechado no trânsito e tem carro roubado

Midiamax, Reprodução

Vendedor, 39 anos teve o carro roubado após ser seguido e fechado no trânsito por homens armados. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (11), no bairro Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

De acordo com o Midiamax, os suspeitos fecharam o motorista no cruzamento entre as ruas Conde de Boa Vista e Culueme. A vítima disse que viu quatro homens dentro do carro.

Conforme os relatos, um dos passageiros que estava no veículo Logan teria apontado a arma para o motorista do Celta e ordenado que ele parasse o carro. Ele relatou que tentou escapar, mas não conseguiu.

O suspeito teria dito para a vítima sair do veículo e depois, ele e os comparsas levaram o carro. A vítima disse que conseguiu imagens de uma rua próximo ao local do assalto. Nas imagens é possível ver apenas um veículo branco empurrado outro carro preto, que parece estar desengatado.

A vítima procurou a polícia na manhã desta sexta-feira (12). O caso foi na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento). Até o momento, não há mais informações sobre o roubo que será investigado.