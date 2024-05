Vereador solicita Plano de prevenção de enchentes à Defesa Civil Municipal

Vereador Reinaldo Kastanha / Ryan Santos / O Pantaneiro

O vereador Reinaldo Kastanha (PSDB) enviou um ofício ao gabinete, nesta quinta-feira, 9, solicita ao coordenador municipal da Defesa Civil de Aquidauana, Mário Raváglia de Oliveira, o encaminhamento de um plano de prevenção a enchentes no município. O objetivo seria uma prevenção em caso de inundações, como no Rio Grande do Sul.



Conforme o documento, o parlamentar pede um planejamento de área de risco, planejamento de área de inundação e, ainda, uma programação que prevê possibilidades de futuras de enchentes.