Vereadora é agredida pelo próprio irmão que acaba preso em Ivinhema

A vereadora Mariane Cordeiro de Paula, conhecida como Mary Cordeira (Podemos) em Ivinhema, a 296 quilômetros de Campo Grande, foi agredida pelo irmão Cleber Cordeiro da Silva, de 39 anos, nesta quinta-feira (24), que acabou preso horas depois na delegacia ao tentar registrar um boletim de ocorrência.

A parlamentar estava em sua residência, quando o suspeito chegou e passou a discutir com ela. Em determinado momento, houve troca de agressões, mas que as lesões ficaram aparentes em Mary, conforme noticiado pelo site Jornal da Nova.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima. Porém, ao chegarem pelo local, os militares souberam que o suspeito havia se evadido da residência e em diligências, não conseguiram localizá-lo, nem mesmo em sua casa.

Enquanto aguardavam a possibilidade do suspeito aparecer no seu imóvel, a Polícia Militar soube que Cleber havia chegado na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema para registrar um boletim de ocorrência, onde acabou preso em flagrante por violência doméstica.

Na delegacia, nenhuma das partes envolvidas quiseram relatar o motivo que levou a discussão e principalmente as agressões. Nas redes sociais, a vereadora publicou as imagens que mostram as lesões e hematomas que ficaram em seu corpo e relatou o sentimento vivido naquele momento.

"As agressões psicológicas e morais são as piores, mas dificilmente serão únicas quando não colocamos um basta, um conselho de quem está passando por isso, não deixe que te faça sentir culpada, não se acovarde, não esconda porque você é a vítima, e quem faz sempre vai tentar passar por certo, não existe justificativa para uma agressão de nenhum tipo, hoje sofri uma física, "amanhã" sabe Deus o que mais pode acontecer e quem pode fazer, acreditem nas ameças que fazem, porque o que a boca proferi e o que o coração tá cheio, e o que mais dói é ver de quem vem, dói, dói muito, mas todos os processos precisam ser vividos até o fim, seja qual for o desfecho, mas que seja lutando", disse.

"Agradeço de coração quem está comigo, é triste demais ver quem eu amo sofrendo junto, fiz o possível e impossível pra evitar mas infelizmente foi em vão, e agora vou até a solução. Ser forte e corajosa dói muito, mas às vezes é a única alternativa pra continuar", concluiu.