Vereadores, servidores público e empresários, são indiciados por exploração sexual

A operação “Força e Pudor”, desenvolvida pela Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher), de Bataguassu resultou no indiciamento de 14 indivíduos, dentre eles: ex-vereadores, servidores públicos estaduais e empresários.

Além disso, resultou na prisão cautelar de casal de cafetões, que mantinham conjunto de fotos de adolescentes, conhecido como “cardápio”, o qual era mostrado à rede de clientes.

A operação buscou a autoria de agenciadores, clientes e proprietários de ranchos e motéis. Para tanto, mais de 20 pessoas foram ouvidas e sigilos telefônicos e bancários foram quebrados.

A operação é mostra do empenho da Polícia Civil em resguardar as adolescentes da região, bem como acabar com a odiosa prática de turismo sexual na cidade.