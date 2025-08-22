Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 10:34

Jardim

Viatura da PRF capota após perseguição na BR-267

Para evitar a colisão, o agente que conduzia a viatura realizou uma manobra brusca, perdendo o controle do veículo

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 06:44

Viatura da PRF capotou / Turismo do MS

Uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) capotou durante uma perseguição na BR-267 entre Maracaju e Jardim no final da tarde de quinta-feira (21).

Duas pessoas que estavam em outros dois veículos envolvidos no acidente foram levadas para atendimento no Hospital Soriano Corrêa, em Maracaju. Os dois policiais que estavam na viatura não tiveram ferimentos.

Segundo o jornal Tudo do MS, um dos policiais que estava na ocorrência informou que a equipe perseguia um veículo em fuga quando houve uma provocação de acidente na frente deles.

Para evitar a colisão, o agente que conduzia a viatura realizou uma manobra brusca, perdendo o controle do veículo que capotou.

A PRF publicou uma nota sobre o acidente. Confira a seguir:

"A PRF registrou, nesta quinta-feira (21), um sinistro no km 371 da BR-267, em Maracaju. O sinistro envolveu dois veículos de passeio que colidiram transversalmente. Na sequência, uma viatura da PRF que transitava pela rodovia, no sentido Maracaju, ao visualizar o sinistro recém-ocorrido, realizou uma manobra para evitar a colisão com os veículos imobilizados sobre a pista. Durante a manobra, a viatura saiu do leito carroçável e acabou capotando. Os policiais rodoviários federais sofreram ferimentos leves e passam bem. Os ocupantes dos demais veículos acidentados anteriormente foram encaminhados para atendimento médico e permanecem em observação”.

